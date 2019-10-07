疑煞車失靈 八卦山貨車追撞 乘客噴飛1死2傷

2019-10-07 21:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市八卦山鳳山路，今天下午2輛載運廢五金的貨車，從彰化開往南崗工業區的下坡路段時，後車疑似煞車失靈，失控追撞前車，強烈撞擊導致後車副駕駛座江姓乘客，飛出車外傷重不治，前車的林姓駕駛及後車劉姓駕駛則是輕傷，警方調查，2名駕駛皆無酒駕，惟詳細肇因還待釐清。

警方表示，發生事故的2輛貨車，都屬於同一間公司，今從嘉義載著廢五金北上，沿著彰化要到南投南崗工業區送貨，但因不熟路況，又在下坡路段疑似煞車失靈，導致後車追撞前車，釀成車禍意外。

事故現場因前車遭到追撞，整輛車翻覆在道路，車斗滿載鋁製廢金屬也散落一地，後車則在追撞後也擦撞到電線桿，車頭全毀，後車副駕駛座江姓乘客則是飛出車外傷重不治，前車林姓、後車劉姓駕駛則是輕傷，且無酒駕，事故原因還要進一步釐清。

消防人員表示，抵達事故現場時，後車江姓乘客已經在車外，且無生命跡象，但身上並無明顯外傷，其餘2名駕駛則只是肢體擦挫傷，送醫救治已無大礙。

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