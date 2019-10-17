1天只有200元零花 老公控訴：怕妻討錢怕到逃家

2019-10-17 19:34

〔記者王定傳／新北報導〕江姓男子埋怨其妻把他視為賺錢機器，每天只給他200元零用錢，且一見面就討錢，害他不敢回家，遂以分居10餘年，難以維持婚姻為由訴請離婚；新北地院法官則認為，缺錢養家本應由夫妻一起協商思考如何解決，不得作為不告而別、對妻女不聞不問10餘年的正當理由，判江男敗訴。

據了解，江男與其妻在1995年間結婚，育有一名女兒，但在2005年間，江男就不告而別，離家出走；江男事後向法院訴苦說，他與妻子婚前缺乏了解，相識不久就結婚，感情基礎薄弱，加上生活習慣及個性差異，常發生爭吵。

江男指出，他的月薪約6萬，每月全數交出，妻子卻僅給他一天200元零花，後因大環境不佳，收入驟減，無力維持開銷，只好四處借貸，妻子不僅未體諒，一見他返家就討錢，毫無互愛、互諒及相互扶持情分可言，根本把他視為賺錢的機器，造成他極大精神壓力、身心俱疲，不得已才選擇離家。

江男因此以感情疏離，形同陌路，難以維持婚姻等理由訴請離婚；其妻反駁，丈夫的薪水是用來養整個家，光每月房租就要2萬元，扣除開銷後根本所剩寥寥無幾。

江妻還說，1天200元是丈夫自己所要求，且他上班的地方有提供午餐、晚餐，花費不多；她並怪罪丈夫一聲不吭離家出走，音訊全無，10餘年來全賴她工作養家、照顧女兒成年，若2人婚姻有問題，也是丈夫所致。

法官亦認為，雙方婚姻之所以有問題，主要是江男不告而別、離家出走，拒絕與其妻同居所致，他應負較重的責任，不准離婚。

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