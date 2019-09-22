醋夫逼妻下脆道歉、家暴女兒逼返家 改判准休夫

2019-09-22 20:22

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓男子因懷疑妻子和前男友有曖昧關係，凌晨竟逼妻子下跪道歉，黃妻憤而和他分居。黃男為逼迫她回家，竟上網開放網友認領3歲獨生女，還傳女兒被他毆打的照片給她，黃妻因心灰意冷，訴請離婚，一審判黃妻敗訴；高等法院認定黃無端侮辱妻子人格尊嚴，是造成夫妻失和主因，改判准2人離婚，並由黃妻行使女兒的監護權。

黃妻主張，兩人於2015年結婚，育有3歲女兒。婚後，丈夫不准她外出工作，也不給生活費控制其生活，例如，她若要購物，須得到他同意，才會拿錢給她，導致她的經濟和行動自由都受到控制，但溝通均無效。

去年4月，疑心病重的黃男，以她經常手機不離身為由，懷疑她和前男友有曖昧關係，竟於凌晨2時逼她下跪道歉，及不斷以言語霸凌，她受不了丈夫身心折磨而返回娘家居住。

沒想到，黃男為逼迫她回家，竟不讓她探視3歲女兒，並傳簡訊放話不養女兒，「我會跟她說是媽媽不想要妳」、「誰有空就丟給誰養」，並上網開放網友認領女兒，還傳送女兒右手臂瘀傷照片，並加註「會不會打得太用力了」。她因此對丈夫失望透頂，除聲請保護令獲准外，並訴請離婚。一審以黃男夫婦都有可歸責之處，判決不准離婚。

高等法院審理時，黃妻母親證稱，婚後，女兒未工作，也很少回娘家，也不敢接手機，因為黃男會監看女兒手機，後來她才知道黃甚至好幾個禮拜才給她100元，指控「黃是以金錢控制女兒的行動」，並斥責黃，竟然還誣賴女兒有婚外情。黃應訊承認妻子並無婚外情，之所以逼迫妻子下跪，純粹是「情緒激動」所致。

高院認定，黃男企圖以經濟掌控妻子生活，並因情緒控管不佳，無端強迫妻子下跪道歉，侵害其人格尊嚴，並阻止妻子照顧3歲的獨生女，夫妻失和應歸責於黃，改判准離婚。可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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