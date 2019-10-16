九旬嬤遭外勞「虐待」？孫輩警耐心傾聽原來是....

2019-10-16 15:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名高齡95歲的吳姓老奶奶，因為年事已高，經常疑心外勞虐待她，也為了吸引家人注意，常自己或請社區管理員幫忙報警，上週遇上兩名熱忱的孫輩年輕員警，不僅重視吳奶奶報案，也耐心安撫她的情緒，讓老人家覺得備受重視，不再因無法溝通而情緒激動，最後吳奶奶才和外勞心平氣和的返回家中休息！

上週六中午，警方接到社會局轉報永興街一處公寓疑似有老人遭外勞「虐待」，第二分局永興派出所警員靳承穎、張宏銓立刻趕到現場，然一按門鈴，竟發現吳奶奶好端端地坐在家中休息，身上並無任何疑似受虐狀況，詢問吳奶奶怎麼回事？不料吳奶奶有嚴重重聽，只是不斷嚷著「把外勞帶走」等語。

警方不敢大意先把吳奶奶和外勞都請回派出所，並聯絡吳奶奶媳婦到派出所協助釐清，原來吳奶奶年紀大了，已有好一段時間都有幻想情況，時常會假想照顧自己的外勞會虐待自己，也常自己或請社區管理員幫忙報警，外勞已經換過好幾位了。

且因為白天兒女都要工作，吳奶奶可能想吸引家人的關懷，但經常亂報受虐也讓家人感到非常苦惱！警方聽了趕緊向社工回復情況，並且溫柔的和奶奶聊天：「我們這邊會有紀錄，您不用擔心！」吳奶奶這才點頭同意回家；靳員眼看奶奶用雨傘當拐杖步履蹣跚，連忙和外勞一起扶著吳奶奶，並由警方開車載送返家。

警方表示，在現今高齡化社會中，老人家出現這樣多疑的案例時有所聞，可能與失智的症狀有關，而警方接到類似報案也都會謹慎求證，以避免真的有高齡長者需協助及關懷而被忽略，以同理心讓老人家能安心、放心！

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