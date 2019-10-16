警拼抓車手1年 屏東詐騙提領從每月逾7百次降到3次

2019-10-16 14:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣警察局1年來加強查緝詐欺車手，斬斷詐騙集團左臂右膀，讓縣內詐欺車手於ATM提款次數從去年（2018年）7月創新高的731次，降至全年（2019年）7月的3次。

屏東縣警察局長葉明潭107年7月就任時，發現當月轄內詐欺車手於ATM提款次數攀升至歷來新高的731次，決定採加強查緝詐欺車手對策，盼延緩被害款項遭提領及增加設定帳戶警示時間，使詐騙贓款無法流向詐騙集團口袋。

葉明潭表示，警局從提款熱點分析，培養專才專責影像調閱比對，依據熱點時段及地點規劃埋伏、巡守盤查，逮捕拘提車手向上溯源查緝集團主嫌等積極查緝作為，打擊詐欺不法犯罪，遏止詐欺車手駐足轄內從事不法。

防詐騙查緝策略在屏東縣政府警察局全體動員積極查緝行動之下，成功壓制詐欺車手氣燄，詐欺車手提領次數自107年7月的731次逐月遞減，迄至108年7月止提款次數已降為3次，並於內政部警政署108年7月1日至7月12日所執行「全國同步打擊詐欺專案行動」中，獲列全國乙組績優單位第二名，總計查緝詐欺集團成員64件127人，執行沒收新制查扣不法所得換算價值新臺幣305萬2,626元。

警方也呼籲，提領車手在警方加強查緝下，有逐漸從年輕人轉變為中年人、甚至東南亞外籍車手的趨勢，他們提領時通常戴帽子、安全帽或口罩，背包包、不停拿不同提款卡領錢，民眾若發現可疑人士，請馬上報警，警民合作共同營造「詐騙零容忍」居住環境，警方未來也將持續針對詐欺犯罪採取與時俱進的各項防處措施，力求制敵機先，提升民眾治安滿意度。

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