「高院周子瑜」秀法警新制服！大讚這設計最貼心

2019-10-16 12:57

〔記者楊國文／台北報導〕全國法警今日起全面更換制服，換穿與一般警察同款的深藏青色服裝，高等法院今特別召開記者會介紹，並由有「高院周子瑜」稱號的女警陳思涵、帥氣法警鍾子毅搭檔展示新制服，陳思涵對新的法警制服很滿意，尤其對女法警的設計很貼心，方便執勤，且「內在美」不會曝光。

高院院長李彥文指出，全國法警預定明年5月1日前將新制服換裝完成，這次法警制服具有「輕便、透氣、彈性」的三大特色，有強大的功能性和實用性，對執勤工作有很大助益。

這是目前使用1、20年的紫灰色法警「警便服」後，換裝成深藏青色的法警制服，也與全國警察制服一致。

由於警察制服已於今年4年18日換裝完成，依法警管理辦法第11條規定，法警應照警察制服的穿著，不過，各法院限於經費不足，無法和警察同步換裝，時常被民眾詢問，甚至提出質疑，司法院因此和高院研擬加快換裝事宜，今日率先由高院、最高法院、新北地院、高檢署等七個院、檢機關同步換裝，明年5月1日前全國法警換裝完成。此外，今日高院記者會一開始，也演出行動劇，以詼諧手法說明民眾對法警制服的疑問之處。

高院今日記者會中，由男法警鍾子毅、美女法警陳詩涵連袂展示法警新制服，陳詩涵表示，以往的法警制服沒有多的口袋，放置如感應卡等物都不好拿取，新的制服有許多小口袋的設計，方便拿取，也有一些配備可以放置，她還「秒拿」配置於腰間S腰帶的辣椒水罐，表示拿取非常方便。

陳思涵也指出，新法警制服針對女性法警有很貼心的設計，例如以往的制服在胸前是採扣子的設計，女法警在活動上不大方便，甚至有時候「內在美」會不小心曝光，新制服在胸前採魔鬼沾和拉鍊等設計，不僅「內在美」不會曝光，因衣服較以往彈性，活動上方便許多，「我很滿意」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法