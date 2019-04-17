波麗士大人勁裝搶先亮相 追、趕、跑、跳攏抹驚

2019-04-17 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕人民保姆波麗士大人的制服明天全面換新，身處前線的金門警方今天在知名景點「莒光樓」留下換裝前工作照，吸引不少來自對岸的中國觀光客好奇眼光，有人看到「金門公安」藏青色的新制服，打量一下也不禁脫口：「很帥啊」。

金門縣警局金城分局長郝心誠說，警察制服已有超過三十年未換裝，這次的換裝是很大的突破，從以往的靜態型改為多功能的機能型，主要著眼警察同仁外勤工作時的便利性及機動性。

郝心誠說，去年票選出爐的這款新式警便服，歷經兩年研修、改革，定位在「專業戰術型」，夏季便帽以透氣網布製作，褲子口袋多，膝蓋處採雙層布料設計，具耐磨、保護的效果；外套在胸前與袖口增加拉鍊口袋，腋下處也貼心設計散熱拉鍊。

因應新制服的藏青色頗有「修身」作用，郝心誠說，確實有部分同仁感覺到這款新制服的特色，所以他趁機鼓勵同仁，如果身材「能適當的調整」，穿起來會更帥氣和專業。

郝心誠今天帶著同仁出現在知名景點「莒光樓」前，身著新制服的員警果然吸引不少觀光客的側目，其中來自對岸的中國觀光客，被問到哪一種顏色的制服好看，他們上下打量了一番「金門公安」的穿著，幾乎都說「深色的好」、「很帥啊」。似乎證明，兩岸對台灣波麗士大人新制服的眼光還頗一致。

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