法院認證子涵跨國賣淫 花名冊14金釵價碼最高卻是她...

2019-10-16 11:15

〔記者錢利忠／台北報導〕受直播主連千毅之亂波及，而被爆料曾被連追求的辣模「子涵」，竟捲入台北地檢署4年多前偵辦「太陽花女王」劉喬安的跨國仲介賣淫案，根據劉案的台北地院判決，包括子涵在內，共有14名金釵自願出國賣淫，而價碼最高的1次是陸續前往美國拉斯維加斯的「A3」、「A4」及「A5」，3金釵接力久待22個晚上，每晚男客付12萬元，換算約付了264萬元。

根據劉喬安一案的北院判決指出，自2000年11月8日開始，劉喬安的閨密鐘宜姿，即開始進行跨國應召仲介，而該集團旗下金釵中，單次拿取酬勞價碼最高的是「A1」，2013年1月26日至2月5日，鐘宜姿安排「A1」及「A2」，前往美國拉斯維加斯賣淫，綽號「Jason」的恩客支付40至50萬元，事後「A1」分得15至20萬元，比「子涵」3次性交易，每次僅拿到7至8萬元，高出將近3倍。至於「A2」該次只拿到5萬元。

不僅如此，這名應召站的紅牌「A1」，還曾於2013年2月27日至3月1日，被安排到中國北京，與孫姓恩客進行性交易，但該次價碼稍微較拉斯維加斯那次下跌，1次性交易收了8至10萬元，「A1」事後拿到6至8萬元。除此之外，「A1」還曾到新加坡等多國性交易，行程滿檔。

此外，2013年10月5日至12月6日之間，該集團先後派出「A3」、「A4」、「A5」等3金釵，赴美國拉斯維加斯，期間3金釵共留夜22次，每夜男客支付12萬元，換算共付了264萬元。

北院判決提及，劉喬安等3名「戴姐」跨國應召集團的被告，其犯罪動機、手段、各次犯行，均無證據可認有女子遭強制性交易的情形、與所媒介之女子之間的拆帳情形，也無不當剝削；換句話說，等於法院認證該集團的14名金釵，都是自願配合出國賣淫。

但子涵的經紀人、火紅娛樂昨接受本報查證時表示，子涵確曾因劉喬安案被以證人身分接受警方約談，但她絕對沒有賣淫、沒拿到任何酬勞，當時只是到警局協助調查，並非被告，外傳她賣淫等消息是不實指控。

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