獨家》辣模拒連千毅包養 子涵竟是劉喬安賣淫花名冊主角

2019-10-15 17:57

〔記者錢利忠／台北報導〕受直播主連千毅之亂波及，而被爆料曾被連千毅追求的辣模「子涵」（本名翁子涵），驚爆捲入「太陽花女王」劉喬安先前爆發的跨國仲介賣淫案；當年才剛滿18歲的翁子涵因列名「花名冊」，遭台北地檢署查出經劉喬安仲介到澳門賣淫，因此曾以證人身分被秘密約談。

連千毅因涉嫌販賣仿冒精品被羈押禁見在看守所中，之後他接連被爆出，不但有號稱「真人版娜美」的正宮，還有不少「後宮佳麗」，曾與他一起直播賣遊艇的子涵，疑似也是小三之一；子涵對此曾嚴正否認，還公開雙方LINE對話截圖證明清白，內容包括連千毅開出每月10萬元包養條件，但卻被子涵冷回「我想自己賺」打槍；不料，如今子涵卻爆出曾捲入跨國賣淫一案。

經紀人否認子涵賣淫 判決書裡卻明文記載

翁子涵的經紀人「火紅娛樂」今接受本報查證時表示，翁子涵確實曾在18歲時，因劉喬安所涉跨國仲介賣淫案，而被以證人身份接受警方約談，但翁子涵絕對沒有賣淫，也從未從中拿到任何的酬勞，當時她只是到警局協助調查，身分是證人而不是被告。

然而，根據劉喬安賣淫案的北院判決內容所載，翁子涵曾受劉喬安仲介，2度到澳門及台中進行性交易，第1次發生於2015年3月27日至28日，翁子涵遭仲介與不知名的港澳男子性交易，男客支付12萬元，翁子涵該次分得7至8萬元酬勞。

第2次發生於2015年5月19日至21日，翁子涵經劉喬安及應召站首腦戴君儀仲介，以20萬元代價與港澳男子性交易，該次翁子涵也分得7至8萬元酬勞。第3次則是2015年9月14日，翁子涵被劉喬安仲介至台中，以12萬元價格與不知名的台籍男子進行性交易，該次翁子涵分到7萬元。

2015年間，檢警接獲美國在台協會（AIT）檢舉，指有跨國賣淫集團疑仲介台灣女子到國外進行性交易，經檢警長期偵監後，同年10月首度發動約談行動，將劉喬安、「戴姐」戴君儀、鐘宜姿等3名主嫌約談到案；當時一度傳出有所謂的「花名冊」，不乏有小模及女藝人被仲介出國賣淫，在演藝圈掀起一陣波瀾。

檢警根據扣案花名冊名單及比對通聯記錄，查出劉喬安曾在2015年3月至9月間，3度仲介當年才18歲的翁子涵，遠赴澳門進行跨國性交易，案發後翁子涵因此被以證人身分約談，親赴台北市警局大安分局進行警詢筆錄。

劉喬安當時被控與前室友鐘宜姿、跨國應召集團首腦戴君儀合作，長期安排台灣女子到國外賣淫，地點遍及世界各地，包括美國拉斯維加斯、英國倫敦、法國、澳洲、日本東京、中國北京、廈門、香港、澳門、菲律賓馬尼拉、新加坡等多國，在跨國應召圈中名號響亮，引來包括AIT在內等多個單位關注。

劉喬安等3嫌遭北檢起訴後，於法院審理期間全盤認罪，2016年6月，台北地院依妨害風化罪，判劉喬安6月徒刑，可易科罰金、緩起2年，另須支付公庫16萬元罰金；主謀戴君儀被判刑2年8月，可易科罰金；共犯鐘宜姿被判刑1年2月，可易科罰金及緩刑2年，須支付公庫40萬元罰金。劉喬安獲判緩刑後，一度受訪表示，服從判決結果，對於浪費這麼多社會資源感到不好意思。

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