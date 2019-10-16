科技廠離職職員洩商業機密給中國 3人判刑須賠2640萬

2019-10-16 10:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕中國積極吸收商業間諜！？奈米科技也成目標。

新芳奈米科技研發的奈米級粉體回收技術，即業界所稱「回收循環系統」疑遭離職員工竊取使用，保二總隊刑大獲報追查，竟在全台查扣到5台大型同款重機器，赫然發現極機密的商業資料遭有計劃輸出中國，警經1年多破案，法院審結判剽奪的新東家蔡姓負責人3年6月、並罰1000萬元，陳姓和尤姓離職員各判2年至2年4月徒刑。

保二刑大偵三隊今指出，提告人新芳機械公司成立於1943年，更名為新芳奈米科技投入各種高科技生化、農業、環保及軍事研發，部分奈米尖端科技不願因申請專利，必須依規定揭露研磨技術，致其研發出的「奈米粉末研磨機」未對外銷售，不料，相關商業機密疑似外洩，懷疑是離職的陳姓廠長和尤姓員工所為，向保二總隊報案追查。

由於近年來國內包括台積電、友達、聯發科、大立光、中石化等廠商，都曾發生過離職員工盜用，或外洩原任職公司商業機密，以及用不法手段剽奪台灣營業機密或參數，影響國內產業競爭力，危害不亞於國防機密外洩，政府至為重視，檢警成立專案全力偵辦破案，追回5台大型奈米粉體研粉機、「回收循環系統」，被告被控涉嫌將相關營業秘密有計畫輸往中國，但被告否認，檢警持續擴大追查。

全案經法院審結，被告公司處罰1000萬元罰金，扣案的5台回收循環系統機沒收、未扣案之不法所得880萬元沒收；另新東家蔡姓負責人判刑3年6個月、離職廠長涉帶槍投靠被判2年4個月、另名離職尤姓員工判刑2年，3人須連帶給付被害人2640萬元。本案為警察機關首件偵辦營業秘密案件。

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