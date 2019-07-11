竹陞科技傳商業間諜遭警方縱放 檢警調偵辦

2019-07-11 18:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣半導體設備製造廠竹陞科技日前僱用陳姓男子為業務經理，沒想到他破解密碼下載公司機密，還將資料列印下來放進轎車，員工發現報警先以膠帶把車門黏住封存證據，還把車吊回公司保密，沒想到警方卻請回陳男，讓他拿走資料，竹陞科技表示目前損失難以估計，希望檢警調能儘快破案。

檢調初步調查，竹陞年初僱用陳姓男子為業務經理，期間公司研發部門密碼疑遭破解，4月初陳男從資料庫下載機密技術儲存在筆電裡，甚至列印出來。員工發現後，陳男趕緊將一大疊電路圖資料放到自己轎車上，員工見狀將車團團圍住且報警。

當時竹北分局警員雖將陳男帶回派出所，但因案件涉及重大經濟犯罪，於是交由新竹縣調查站，做完人別訊問並請示檢察官後，將陳男請回。

同一時間，竹陞員工用膠帶將陳男轎車車門全數黏死，並把車吊回廠區，同時由法務向新竹地院聲請保全證據，然而法官駁回，5月27日下午陳男趁公司下班時人車混雜，回到車上將資料全數搬光。

竹陞科技總經理方泰又說，同仁當時拿手機拍下陳男印製的文件，竟然是電路圖，公司在警方面前要求查扣陳男筆電以及車內的資料，陳男都不同意，警方也無能為力，他說公司的重要商業技術機密外流，損失實在難以估計。

竹北警分局對此表示，警方於現場無法認定全案是否構成營業秘密法，但已請陳男配合證據保全程序，警方作為並無不當。另一方面，陳男則向新竹地檢署按鈴控告竹陞強制罪，檢方也已受理偵辦。

竹陞科技主要從事半導體自動化生產研發，已名列世界前10大半導體產業感測與監控系統廠商，晶圓大廠包括台積電、三星都是主要客戶。

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