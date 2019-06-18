涉將台廠技術洩給中國公司 男被判刑1年半

2019-06-18 11:00

［記者楊政郡／台中報導］生產UV光學膜雙面成形機、板材塗佈壓印設備的佑順發機械公司，負責人的陳姓小舅子2013年不但把該獨家技術相關圖檔外洩給邱男，2016年又與中國成都領航公司梁志合作，到台灣來以重金（20萬人民幣）引誘明基材料公司黃姓技術副理，將智能玻璃生產技術全套偷去中國！後因領航公司UV雙面成形機技術不成熟而延誤，同年調查單位介入調查而未遂，台中地院依違反商業秘密法1既遂1未遂，判陳1年6月，昱盛公司判罰金200萬元。

據了解，位於台中市南屯區的佑順發機械公司，原生產傳統貼合機、自黏機、分條複捲機，後來成功轉型跨足光電領域，主要生產UV光學膜雙面成形機、板材塗佈壓印設備、溶劑型塗佈設備及超精密滾輪加工等等，呂董事長的小舅子2010年至2012年11月，擔任呂董特助兼總經理，2013年元月自立門戶設立昱盛公司。

而中國成都領航公司2012年向佑順發定製「UV雙面成形機」，契約都是陳男接洽，而陳男離開佑順發後，不知何時取得該技術的數位資料圖檔，為了擴展昱盛業務，他們也想生產「UV雙面成形機」牟利，未經佑順發授權，就把該圖檔外洩給代工廠鼎騰機械公司，以電子郵件傳送圖檔給鼎騰公司邱男，還提醒邱男「請勿外流」。

而陳與中國成都領航公司負責人梁志認識後，梁志看上台灣明基材料公司智能玻璃生產設備機械及方式，兩人共謀由陳回台以重金引誘明基的技術開發人員，後來與黃談妥20萬人民幣，黃則利用假日到成都指導智能玻璃生產全套技術，不過黃已辦妥台胞證，因領航公司的「UV雙面成形機」技術還有不順，此時調查局介入調查而未遂。

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