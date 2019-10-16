又傳外送員出車禍！宜蘭街頭等紅綠燈遭追撞

2019-10-16 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕由於外送員工作有著交通上的危險性，近來外送員交通安全受到社會廣泛關注，但昨夜又傳出有外送員出車禍，等紅綠燈時慘遭後方機車追撞。

《ETtoday新聞雲》報導，昨夜22時許，一名外送員在宜蘭市光復路與舊城南路口等紅綠燈時，卻遭到後方機車追撞，外送員幸虧無大礙，肇事駕駛則左手腕變形、右後腰疼痛，頸椎無酸麻壓痛，被送往醫院救治。

報導指出，宜蘭消防局表示，當時義消正在消防分隊作加強比賽訓練，聽到巨大聲響便趕忙到現場協助，肇事原因警方正在調查中。

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