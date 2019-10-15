向店家、外送員宣導 南市交警：安全比準時送達重要

2019-10-15 17:19

〔記者王俊忠／台南報導〕近日國內各地發生多件外送員車禍重大傷亡事件，引發政府、民間各界重視外送員交安、職安問題。台南市交警大隊分析外送員違規態樣以超速、闖紅燈、騎機車使用手機等為主，改來軟的、到外送人氣店家與外送員宣導行車交通安全比準時送達更重要！

南市交警大隊表示，今天起已請各交警分隊、各分局派出所把外送員涉及車禍案類加註在統計表中，近幾日台南地區尚無外送員車禍事件的回報資料。

近年來美食外送服務興起，許多手機應用程式讓使用者簡單地「食指」大動，能夠不必外出就能享受美食，也讓許多人投入外送工作行列，但背後產生的是對於交通帶來的衝擊，加上外送員在烈日下及不畏風雨「透風曬日」來回跑的辛苦，近日國內更發生多件外送員不幸在外送途中發生車禍重大傷亡的憾事。

交警大隊有鑑於此，有別於以往執法取締強硬的作為，這次南市警局決定來「軟」的，警方分析部分交通事故態樣以外送員趕時間的「超速」、「闖紅燈」及「騎車使用手機」等常見違規與市警局現階段執法重點，前往外送平台簽約的人氣店家進行宣導及在轄區重要、易肇事路口，除向外送員宣導相關的行車安全觀念外，也拜託店家在交付餐點給外送員同時能噓寒問暖、提醒外送員注意交通安全，避免車禍憾事的發生。

南市交警大隊長翁誌宏呼籲所有外送員切記不要邊騎車、邊滑手機，勿超速、闖紅燈及違規轉彎，行車多禮讓，在趕時間的同時不要忘了想想「遲到總比不到好」，除了讓美食平安的進入消費者口中，也要讓交通安全與辛苦所得平安進到自己口袋。

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