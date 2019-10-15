企業捐600個住警器防災 開放台中市民申請

2019-10-15 19:57

〔記者陳建志／台中報導〕住宅用火災警報器是火災初期救災、逃生的利器，中美防火企業公司因體認事前預防比事後救災更重要，今天捐贈600個住警器給烏日消防分隊，由消防局第3大隊詹仁傑大隊長代表接受，希望能讓民眾在火災發生時將損害降到最低，烏日消防分隊表示，這600個住警器將開放給台中市民申請，並以低收入戶、獨居長輩優先。

中美防火公司捐贈600個偵煙型的住警器給烏日消防分隊，今天舉行捐贈儀式，包括消防局第3大隊大隊長詹仁傑、中美防火公司總經理特助王思亭、市議員吳瓊華、烏日消防分隊長林政葦等人都出席，吳瓊華稱讚中美公司以實際行動協助民眾防災。

代表出席捐贈的中美防火公司總經理特助王思亭表示，預防比救災更重要，希望藉此讓民眾更重視居家防火，也希望更多烏日企業能響應，捐贈更多的住警器造福更多需要的民眾。

烏日消防分隊林政葦分隊長表示，民眾入睡後，聽覺相對靈敏，裝設住警器後，可以在火煙還不大時迅速發出警報提醒，讓住戶及時逃生、救災，是24小時守護民眾居家安全的利器，因此建議民眾家中每間廳室，還有樓梯最好都能裝設，廚房則建議裝設定溫型住警器，並說這600個住警器將開放給符合資格的台中市民申請，並優先給低收入戶和獨居長輩裝設。

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