淡水連傳茶室衝突、喬債砍人4傷

2019-10-14 13:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水連傳茶室酒客醉後互毆、喬債砍人等案件，先是淡水區一間茶室傳出雙方5人互看不順眼徒手推擠，現場一陣混亂，警方獲報出動17人到場，雙方雖已停手，警方仍依社會秩序維護法法辦；接著是淡水北新路傳出徐姓男子、林姓男子因2萬元債務見面喬債，原已談妥，未料林男友人王嫌持西瓜刀、棍棒砍傷債主徐男等4人，警方獲報逮捕4嫌，依傷害罪嫌偵辦。

淡水警方調查，13日深夜11時48分許，淡水中山路夜花園茶室傳出雙方5人打架意外，警方到場，發現甲方41歲林男、38歲謝男2人與乙方43歲林男、32歲陳男、36歲練男等3人，不認識的雙方只因酒後在廁所走道狹路相逢，就推擠揮打大打出手，店家立即報警；警方到場，釐清為突發互毆，雖然雙方沒有明顯傷勢，互不提告，警方仍依社秩法第87條，移送法辦。

今天凌晨1時許，淡水北新路169巷也傳一起打架案，30歲徐姓男子因林姓男子積欠他2萬元，遲未歸還，雙方約在該處談判超商前談判，原本雙方約定還款，但林男友人王姓男子等4煞一現身，就持西瓜刀、棍棒、辣椒水，朝徐男這方4人揮砍、攻擊，造成徐男等4人受傷。

警方獲報鬥毆案，出動14名警力到場，行兇的王嫌等人已逃離，先將4名傷者送醫，4人到院檢查，發現28徐姓男子左手肘受傷、28歲林姓男子被左大腿、右手下臂受傷、29 歲戴姓男子與24歲蔡姓男子都是背部受傷；警方循線通知王嫌等4嫌到案，王嫌辯稱，誤以為徐姓債主咄咄逼人，才出手傷人。警方訊後依傷害罪嫌及社秩法87條偵辦。

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