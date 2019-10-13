誤以為對方到醫院尋仇 2少年心急駕車撞毀路邊多部車

2019-10-13 11:05

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣昨晚有20名青少年聚集冬山鄉某宮廟前談判，雙方大打出手，有5人掛彩送醫，其中一方的游姓（17歲）、李姓少年（16歲）到院時，見到對方人馬聚集聖母醫院前，誤以為對方來「尋仇」，著急駕車就跑，未料技術不純熟，擦撞路邊轎車、機車及圍牆，所幸未造成人員受傷，警方出動快打部隊，帶回20人釐清案情，訊問後依違反社會秩序維護法，將20人移送偵辦。

警方調查，兩派人馬先前曾在宜蘭某KTV發生口角，雙方當天相約隔日再戰，昨傍晚兩派人馬20人聚集冬山鄉某宮廟前談判，未料雙方一言不和，大打出手，兩派人馬有5人受傷。

傷者分別前往羅東聖母醫院及博愛醫院就診；昨晚7時50分許，李姓、游姓少年駕駛休旅車到院時，在聖母醫院急診室前見到對方人馬，開車的游男心急，誤以為對方追到醫院「尋仇」，加足油門逃逸。

未料游的駕駛技術不純熟，行駛約100公尺就擦撞1部轎車、5部機車，還將民宅圍牆撞倒，所幸車禍未造成游男、李男及附近民眾受傷。羅東警分局獲報後，派遣快打部隊到場，以優勢警力壓制雙方氣焰。

據了解，參與談判者有20人，其中有10人是未成年，不乏姊弟、兄弟檔參與其中；事發後警方陸續傳喚參與談判的當事人到案，釐清相關案情，全案訊問後，依違反社會秩序維護法、傷害等罪嫌將20人送辦，未成年部分，則依少年事件處理法程序移送。

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