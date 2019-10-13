12歲女童上網交友 竟遭惡狼姦淫恐嚇！

2019-10-13 13:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕小心交友陷阱！桃園市陳姓男子在交友軟體上認識年僅12歲的小六女童小美（化名），雙方連續發生2次關係，陳男奪走其初夜童貞後，小美感覺陳男似乎只要她的身體而非談情說愛，一怒之下不願再見他，沒想到陳男竟恐嚇小美要公布其裸照，新竹地院依姦淫幼女罪與恐嚇罪判刑1年10月。

判決書指出，25歲的陳男在去年7月透過網路交友軟體，認識剛滿12歲的小美，幾天後，陳男在桃園市一處旅社，與小美兩情相悅情況下發生關係，也是小美初嚐禁果。

去年9月陳男食髓知味，又將小美帶到竹市海邊一處旅館，再度發生關係。

事後小美發現陳男並不是真正愛她，只是喜歡她的身體，每次通訊都說想要做愛，讓對於愛情有極大憧憬的小美，感覺大受打擊，於是向陳男提出分手，並說今後不願意再跟他見面。

陳男對此極度不爽，於是透過臉書發訊息給小美，恫稱如果她不出來見面，就將散布其裸照，讓小美心生畏懼，報警處理。

陳男到案後坦承不諱，法官審酌他明知小美是年僅12歲女童，卻僅為滿足一己性慾而兩度發生性行為，戕害其身心健全發展，甚至在女童不與他見面，即做出恐嚇犯行，造成女童生活與內心巨大陰影與壓力，由於陳男事後已與小美家人和解，最後新竹地院法官依姦淫幼女罪與恐嚇罪判刑1年10月，緩刑3年。

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