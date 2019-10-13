台中市海拔最高機動測速照相 小黑犬「壯壯」執勤呆萌！

2019-10-13 12:24

〔記者歐素美／台中報導〕國慶連假，大量遊客湧入台中市和平各風景區，和平分局為疏導車流與防制交通事故，在易肇事路段及人潮、車潮聚集地區增派警力交通疏導，勸導、取締違規，維護道路安全、提升旅遊品質；勝光派出所小黑犬「壯壯」更跟隨員警在測速照相儀旁一起執勤。

國慶連假期間，大量車流湧入和平風景區，和平分局為確保車流順暢及維護交通安全，在雪山路往大雪山森林遊樂區的「橫嶺山隧道」，配合隧道號誌運作，實施單向通行交管，有效紓解車流，維持順暢。

另在台8線22.5公里大甲溪發電廠（東關路、天輪巷口），因白冷冰棒等特產吸引遊客參觀購買，常造成車流回堵，員警也在路口實施交通疏導及科技執法，維護車流順暢及用路安全。

谷關風景區，連假也吸引遊客湧入，台8線東關路一段與分校巷路口，因路幅狹窄、會車不易，造成幹道車流停滯，警方也設置交通錐，啟動分校巷雙向分流管制，並在路口指揮通行，迅速紓解車潮。

另有大量遊客從花蓮縣、南投縣、宜蘭縣進入梨山風景區觀光旅遊，因花蓮縣境關原加油站整修，除台8線車流量大外，亦造成梨山加油站營業時段加油車輛大排長龍，員警在梨山台8線幹道全力交通疏導及科技執法，遏止維違規，維護交通安全。

另宜蘭通往梨山風景區道路，台7甲線路段風景秀麗，該路段狹小蜿蜒，為防制交通事故，連假期間，警方也在51公里附近易肇事路段，設置全台中市海拔最高的機動測速照相儀實施科技執法，遏止行經車輛超速，勝光派出所小黑犬「壯壯」跟隨員警在測速照相儀旁執勤，盡忠職守、駐守儀器，讓路過民眾直呼「可愛」！

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