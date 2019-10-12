安全座椅救命！路況不熟車落邊坡 1歲多女嬰僅輕傷

2019-10-12 15:20

［記者王峻祺／花蓮報導］雙十連假花蓮湧人潮，昨晚有名黃姓遊客駕駛自小客車，載著妻小預計入住壽豐鄉某民宿，疑似天色昏暗加上山路不熟，整台車滑落邊坡數十公尺翻覆全毀，車上15個月大女嬰所幸有安全座椅保護僅受輕傷，送醫已無大礙。

來自外縣市的黃姓遊客1家4口，昨抵花蓮後，預計入住壽豐鄉山邊路上1間知名民宿，晚間8點多在上山途中，疑似因山路狹窄昏暗，整台車失控滑落邊坡，翻覆10多公尺，因車上有名女嬰待援，警消獲報後隨即趕上山救護。

花蓮縣消防局第二大隊副隊長簡弘丞說，由於山路狹窄，救護人員趕到後，分別改由徒步及搭乘警方車輛上山，到場時4人已自行脫困，15個月大女嬰經初步檢傷後，由警車送抵平路，再由救護車接力送往醫院。

警消表示，由於當時駕駛及乘客均有繫上安全帶，女嬰也坐在安全座椅上，當車輛翻覆時，受到緩衝保護，加上汽車安全氣囊及時發揮作用，才不至於造成女嬰及乘客嚴重傷害，實在有驚無險，顯示幼兒乘坐安全座椅及行車應繫安全帶的重要性。

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