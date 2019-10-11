神拳比子彈快？ 「跛豪」拿槍被打趴

2019-10-11 20:22

〔記者王捷／台南報導〕貝瑞塔92系列手槍，由於性能好又便宜，不僅在外國軍警廣泛使用，也是道上兄弟眼中的名槍，傳聞要價2、30萬元，被警方稱為「台南跛豪」的周姓男子就有一把貝瑞塔手槍，不過今年他在拔槍談判時，卻秒遭黃姓男子一拳打趴，連扣扳機的時間都沒有，還掉了彈匣被搶，周男漏氣被警方送到醫院，並要求他交出手槍與子彈，也因違反槍砲彈藥刀械管制條例，被判處5年8個月。

60多歲的周男，有槍砲、殺人未遂與毒品前科，是警方眼中的老流氓，由於腳曾受過傷，行動稍有不便，並領有輕度身心障礙手冊，他雖然沒有像警匪電影《跛豪》裡的主角混得很好，但因為周男的經歷和特徵與主角類似，因此警方私下都稱呼他「台南跛豪」。

周男約6年前假釋出獄，他自稱會擁有貝瑞塔要從2013年說起，當時一名林姓好友將該把槍交給他代為保管，因此他便將手槍與20多顆原廠子彈藏在住家後方的草叢，直到2年前得知林男死亡，才將貝瑞塔拿出來使用，但他擔心曝光會被沒收，只有緊要關頭才亮槍防身。

今年1月初的傍晚，周男跟黃男喝酒後起了口角，當場相約談判，周男拔出手槍，把槍口對準黃男，豈料黃男一個閃身，一拳砸向周男臉部，讓周男連扣扳機的時間都沒有，黃男趁勝追擊，將周男打趴後又將他壓著繼續打，在混亂中，周男連彈匣都掉出來，還被黃男搶走。

有路過的民眾打電話報案，警方到場原以為周男只是跟他人打架掛彩，沒想到有在場的人說出經過，證實黃男身手太好，讓周男來不及開槍，警方將周男送到醫院治療，翌日請他交出手槍與20多顆子彈，並將全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送。

一審法官認為，周男有槍砲前科，不可能不知道槍彈的危害性，且因為累犯所以判處5年8個月徒刑，並科罰金10萬元，全案可以上訴。

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