醉水手丟「包」公園遺失許可證 差點上不了船

2019-10-11 08:37

〔記者許國楨／台中報導〕2名波蘭籍水手因工作隨商務船至台中港停靠，趁著難得短暫停留，特別到知名台中公園及一中商圈朝聖，未料，酒足飯飽後在公園內逛得太開心，把內有重要證件的隨身背包遺落在公園，隔日酒醒才驚覺大事不妙，因為沒有許可證無法登船出境台灣，幸好有效率超高的台灣警察協助，順利找回包包解決燃眉之急。

上週六下午，突然有2名波蘭籍男子急急忙忙衝進中市第二分局公園派出所報案，表示需要警方協助找尋後背包，還以誇張手式形容背包是「這麼大」，警員伍震傑以英文加比手畫腳細問下才知道，原來他們的職業是水手，船隻入港後暫時停泊在台中港，難得來台灣的2人相約到一中商圈附近吃飯喝酒。

酒足飯飽後，突然想起台中公園特別的景致便進入園區散步，2人逛著逛著竟然忘了將隨身背包帶走，投宿飯店隔天才驚醒恢復記憶，因為背包內有內政部移民署所頒之船員臨時停留許可證重要文件，等於是入出台灣的身分證，且離境需要持證才能登船離開，因此，迫切需要警方的協助。

伍員得知原委隨即根據對方所提供的模糊印象，立刻在園區展開地毯式搜尋，終於在自由路與公園路大門入口處附近發現符合特徵的背包，二人看到失而復得的背包，第一件事就是檢查船員臨時停留許可證還在不在，幸好包內物品原封未動。

原本還懊惱無法登船該如何是好的這兩名水手，直慶幸還好遇到伍員，豎起大拇指大讚台灣警察為民服務的熱忱及效率。

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