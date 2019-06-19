幫妻子停車後 他遺失百萬現金嚇出一身冷汗...

2019-06-19 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓商人前晚返家後驚覺隔天要交付給車商，內有百萬現金的包包不翼而飛，急報警求助，警方陪同四處搜尋後，才發現包包竟原封不動放在一輛機車上，原來賴男稍早在地下停車場停好車後，拿著包包上樓回住處，臨時接獲妻子需要幫忙停車講電話，他隨即又下樓幫忙，順手將包包放在妻子停車位旁機車上，才會誤以會包包遺失，嚇出一身冷汗。

台中市第五分局松安派出所當天凌晨一點多突接獲賴男電話求助，表示裝滿百萬現金的包包遺失不見！警員尤天華、吳鑑恩獲報，迅速趕赴到場並陪同賴男四處搜尋未果，賴男向員警說，稍早開車返家後，將剛買的新車停放在地下室的車位後，隨即搭電梯上樓。

過程中也接獲剛返家妻子來電需要幫忙停車，於是他又搭電梯坐到地下室協助妻子停車，在停好車輛後，即遍尋不著包包，因為內有隔天要付給車商的100萬元現金車款，急忙向警方求助，員警仔細聽完賴男陳述後請他靜下心來回想，途中是否還有去過其他地方，並陪同賴男到住家地下室的車上尋找。

在快接近賴男妻子的車輛時，眼尖員警一眼就看到車旁機車上有一個包包，正是賴男尋找的包包！原來是賴男剛才幫妻子停車時，順手將包包先放在機車上，經檢視後，裡頭的百萬現金原封不動。

原本一臉緊張的賴男，瞬間一臉尷尬向員警致歉：「歹勢喔！沒想到這種烏龍發生在我身上」，但鬆了一口氣的賴男也心懷感謝的告訴員警，雖然是鬧了場烏龍，但在過程中看到警方的熱心與耐心，心裡滿是感謝也非常感動。

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