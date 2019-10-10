小事當大案辦！警靠加油發票找到失主

2019-10-10 10:15

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓男子，近日上班途中在太平撿到400元及1張發票，立刻送到派出所招領，受理警員陳穎錚發現發票是附近一座加油站開出，立刻前往加油站調閱監視器，果然發現是一名蘇姓女子騎車前來加油，立刻依車籍資料聯絡她來認領，蘇女接到電話相當驚訝，因為發現放在口袋的錢遺失時，以為找不回來了，沒想到有熱心民眾送到警局，員警還當成大案調監視器找人，稱讚真的超用心！

一名陳姓男子，日前早上出門上班時，在太平長億七街發現路上有400元現金，還有一張發票，立刻送到太平分局太平派出所招領，因沒有相關證件，不知道是誰遺失，受理的警員陳穎錚發現發票是附近一家加油站開出，心想應該有留下線索，立刻依據發票請加油站調閱監視器，果然發現是一名女子騎車來加油。

陳穎錚尋獲線索後，依據車籍查閱車主資料，發現是一名蘇姓女車主，立刻和她聯絡請她到派出所領回遺失物，蘇女接獲電話很驚訝，表示當天要回北屯娘家，出發前先到加油站加油，並將發票和現金放在衣服口袋，沒想到半路掉出來，因發現時不確定掉在哪裡，並想說400元沒多少不以為意，沒想到員警竟認真調監視器找到她，對於員警把小事當成大案辦的精神稱讚不已，頻頻說謝謝。

太平警方也提醒，民眾衣物及褲子口袋大多沒有拉鍊且深度較淺，若有貴重財物，應放進隨身的包包內或將其放置於機車置物箱內，以免騎車過程中遺落。

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