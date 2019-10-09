越南設機房專詐在美華人 24人押返全禁見

2019-10-09 16:08

〔記者邱俊福／台北報導〕莊姓、彭姓男子為首的「假檢警」詐騙集團，涉嫌在越南承租獨棟別墅豪宅作為機房，專鎖定中國前往美國定居、留學的華人，以涉及販運孩童為由，要求匯款至指定帳戶監管，否則將提報美國政府機關將其綠卡（美國居留證）註銷，藉此恫嚇，遂行詐騙，短短上個月就有20多人受騙，刑事局國際科經跟越南警方合作破獲，逮莊等24人到案，經押返檢方複訊後，全數聲請羈押禁見獲准。

警方調查，今年7月間，該詐欺集團在越南胡志明市第九郡承租別墅設立機房，成員集中管理，部分成員還有四海幫、天道盟與風飛沙幫背景。經清查僅上個月就有20多人受騙，其中在美國加州地區，其中1名60多歲女被害人受騙單筆就有7萬美金，約台幣200多萬元，另有名男留學生受騙1萬4千美元，約台幣40多萬元。

由於所有成員到案後口徑一致，皆聲稱剛到當地，原以為是從事博弈，根本不知是詐騙，供詞避重就輕，目前檢警單位將持續追查幕後金主，以及釐清是否有幫派在幕後主導擴大偵辦。

國際科是獲報有詐騙集團在越南從事電信詐欺，遂與越南警方共組專案小組偵辦，經連月追查，上月16日在胡志明市第九郡破獲該機房，共逮捕24名台籍犯嫌，起獲筆記型電腦、平板電腦、手機、詐欺教戰手冊、印表機、對講機、WIFI機、詐騙劇本、筆記本等贓證物。

事後，經專案小組協調後同意於越南調查工作結束，本月2、3日分2批將24人遣返回國。24嫌抵達機場後移送新竹地檢署偵辦，後經檢察官聲押，並獲新竹地法院裁准全數羈押禁見。

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