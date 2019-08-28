台美合破詐騙機房 19騙徒遣返台灣「還好不是送到中國」

2019-08-28 21:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局台中市調查處鎖定鍾姓與薛姓情侶（約30歲），「周遊列國」搞詐欺機房，再招募台灣人出國當騙徒，打電話詐騙中國人，台美首度合作，破獲位於美國洛杉磯豪宅的機房，遣返19名涉案台灣人，這群台灣人都甚感詫異，他們自認不會被抓，被逮捕遣返台灣時，心情堪稱憂喜參半，憂的是被羈押等候審判，聊以自我安慰的是，至少不是遣返中國，台中市調查處機動站副主任顏志娟說，檢方將以觸犯加重詐欺罪與組織犯罪防制條例，聲請法院從重量刑，還可能得強制工作，不會輕縱這群毀壞台灣聲譽的騙徒。

調查局台中工作站偵查顯示，被鍾姓與薛姓情侶招募到美國行騙的台灣人，約有20多人，美國警方逮捕19人，仍有數人在逃，涉案情侶也尚未到案，這19人都很年輕，介於20至30多歲，其中，包括柯姓男子（30多歲）等數名台灣人，在台灣有詐欺服刑前科，他們具有經驗，擔任「桶子主」（機房負責人）等幹部，負責管理與傳授詐欺技術給年輕騙徒，調查局蒐證顯示，沒經驗的騙子，每月底薪是台幣5萬元，依扮演的一、二線角色與業績抽取獎金，績效高的騙子，每月可賺台幣10多萬元。

調查局台中站發現，這群騙子學歷都不高，多數為高中與國中畢業，並不諳英文，而是透過當地的華僑、旅行社的領隊，安排租屋、交通等事宜，部分騙徒還隨著鍾姓與薛姓情侶周遊列國，到各國行騙，從來都沒被抓過，美國警方破門搜索時，騙徒神情都顯得很驚訝，但得知是被遣返台灣，並不是到中國受審，緊繃神情略顯輕鬆，他們聊以自慰的是，沒被遣返到嚴刑峻罰，且不重視人權的中國。

記者查閱中國司法判例，發現目前中國對於詐欺犯的判決刑期，集中於1年多至2年多，台灣修法之後，加重詐欺罪處1至7年徒刑，量刑從1年起跳，如果是詐欺集團首腦、幹部，還可能觸犯組織犯罪防制條例，最重可判刑5年，再另加3年以下的強制工作，量刑已不會比中國輕，去年8月台北地方法院，判決詐欺集團鄭姓首腦5年6個月重刑，旗下騙徒2年不等的有期徒刑，宣告跨國詐欺騙子被視為「高薪輕刑」，已成為歷史名詞。

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