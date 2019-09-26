詐團DMT無人機房隱身民宅 基警搗破3處逮捕在台幹部

網路普及，詐騙集團從中國引進「新興數位式移動節費設備」（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT），用來層層轉接，躲避警方追查。（記者林嘉東翻攝）

2019-09-26 16:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕詐騙集團DMT無人機房隱身民宅，透過層層轉接，屢屢成功詐騙走國人數百萬元積蓄。基隆警方昨天一舉破獲3處DMT無人機房，罕見逮到幕後余姓幹部，發現他專門吸收街友當人頭租屋、申辦門號，成功將他聲押禁見獲准。

網路普及，詐騙集團從中國引進「新興數位式移動節費設備」（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT），用來層層轉接，躲避警方追查；近年為了降低成本與風險，租屋擺放DMT，隱身民宅內打造一間間無人機房，再由另一組詐騙成員透過DMT，層層轉接方式，以亂槍打鳥方式撥打電話詐騙國人。

案經基隆市警局刑警大隊科技偵查隊、偵四隊與刑事局電信偵查大隊第一隊長期蒐證調查發現。

以余男（48歲）為首的DMT小組，專門吸收無業遊民當做人頭，向電信業者申辦門號或租屋架設DMT設備後，以假親友名義「猜猜我是誰」進行詐騙，已成功向11名國人詐騙走台幣240萬餘元積蓄。

專案小組查出，余姓幹部自今年1月起，在基隆、台北與台中等地，以台幣2千元吸收4名街友當人頭，向電信業者申辦門號、租屋與電話卡，昨天兵分多路搜索基隆、台北與台中等處，在無人機房內扣得3台DMT電信機台、7支犯案手機等證物。

檢警掌握，余與躲在中國的主嫌往來密切，為該詐騙集團在台的DMT機房幹部，為追緝在逃詐騙主嫌，成功向法院聲押余嫌獲准。

警方呼籲，民眾千萬不要把證件、門號提供或販賣給他人使用，避免被詐騙集團利用，淪為詐欺共犯，接獲可疑電話，可打165反詐騙專線查證、諮詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法