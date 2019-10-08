10/8 大樂透頭獎連21摃 下期衝6.8億！

2019-10-08 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月8日）開獎的第108000241期今彩539、第108000241期雙贏彩及第108000088期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000088期大樂透中獎號碼為「07、13、18、21、26、34，特別號：08」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得158萬2059元；參獎共71注中獎，每注可得4萬7993元；肆獎共204注中獎，每注可得1萬737元；伍獎共3574注中獎，每注可得2000元；陸獎共5470注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬4220注中獎，每注可得400元；普獎共6萬3405注中獎，每注可得400元。

第108000088期49樂合彩中獎號碼為「07、13、18、21、26、34」，四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共103注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2627注中獎，每注可得1250元。

第108000241期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、07、08、09、11、16、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共176注中獎，每注可得500元；肆獎共1951注中獎，每注可得100元。

第108000241期今彩539中獎號碼為「01、02、12、29、32」，頭獎摃龜；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共5206注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7123注中獎，每注可得50元。

第108000241期39樂合彩中獎號碼為「01、02、12、29、32」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共117注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4059注中獎，每注可得1125元。

第108000241期3星彩中獎號碼為「516」，正彩27注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000241期4星彩中獎號碼為「8538」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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