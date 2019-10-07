10/7 威力彩連16摃龜 今彩539頭獎開出1注

2019-10-07 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日晚間開獎的第108000240期今彩539頭獎開出1注，獎落宜蘭縣羅東鎮興東路303號「金林場彩券行」，可得獎金800萬元；第108000080期威力彩、第108000240期雙贏彩頭獎均摃龜。

第108000080期威力彩中獎號碼為「05、15、27、29、31、36，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共49注中獎，每注可得2萬元；伍獎共270注中獎，每注可得4000元；陸獎共2229注中獎，每注可得800元；柒獎共3784注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬284注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9384注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5855注中獎，每注可得100元。

第108000080期38樂合彩中獎號碼為「05、15、27、29、31、36」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共117注中獎，每注可得5750元；二合共2541注中獎，每注可得750元。

第108000240期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、07、08、10、12、16、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共177注中獎，每注可得500元；肆獎共2179注中獎，每注可得100元。

第108000240期今彩539中獎號碼為「01、13、16、18、26」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共122注中獎，每注可得2萬元；參獎共5143注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬771注中獎，每注可得50元。

第108000240期39樂合彩中獎號碼為「01、13、16、18、26」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共103注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1125注中獎，每注可得1125元。

第108000240期3星彩中獎號碼為「179」，正彩共95注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000240期4星彩中獎號碼為「9126」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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