10/3 威力彩上看5.2億頭獎摃龜！ 今彩539、雙贏彩也摃龜

2019-10-03 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月3日）開獎的第108000079期威力彩、第108000237期今彩539與第108000237期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000079期威力彩中獎號碼為「11、13、19、28、30、34，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎共258注中獎，每注可得4000元；陸獎共1700注中獎，每注可得800元；柒獎共3742注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬498注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3862注中獎，每注可得100元；普獎共4萬6344注中獎，每注可得100元。

第108000079期38樂合彩中獎號碼為「11、13、19、28、30、34」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共69注中獎，每注可得5750元；二合共1689注中獎，每注可得750元。

第108000237期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、10、11、12、13、14、16、18、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共170注中獎，每注可得500元；肆獎共2029注中獎，每注可得100元。

第108000237期今彩539中獎號碼為「07、24、28、31、36」，頭獎摃龜；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共4583注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3587注中獎，每注可得50元。

第108000237期39樂合彩中獎號碼為「07、24、28、31、36」，四合共4注中獎，可得21萬2500元；三合共107注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4065注中獎，每注可得1125元。

第108000237期3星彩中獎號碼為「575」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000237期4星彩中獎號碼為「8806」，正彩共5注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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