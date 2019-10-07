艋舺青山宮遶境爆槍響 角頭落網脫逃害員警吃官司

2019-10-07 19:05

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市西園地區陳姓角頭與魏男有嫌隙，涉嫌持槍夥同林姓青年，趁魏男參加艋舺青山宮遶境時開槍尋仇，導致魏男中槍不治，流彈還波及參加慶典的楊姓男子；事後莊姓員警赴醫院拘提陳男，卻疏忽沒上戒具以致讓陳男逃脫，台北地檢署今依殺人、脫逃及槍砲等罪將陳男起訴，莊姓員警則獲緩起訴，須支付公庫1萬5000元處分金。

艋舺青山宮靈安尊王暗訪遶境活動，與大稻埕霞海城隍祭典、保生大帝出巡，並列北市3大民俗廟會盛事，去年11月27日，青山宮進行3天遶境活動，炮聲不絕於耳，不料，11月30日凌晨2時竟發生黑道藉機尋仇及槍響。

這起衝突導致40歲魏男右側大腿中槍、19歲林男右肩7公分刀傷、29歲陳男頭部撕裂傷及刀傷，警方在現場拾獲2枚彈殼及刀套，之後查出楊男也受槍傷並自行就醫；魏男送醫20天後不治，涉嫌開槍的陳男因此吃上殺人等罪官司。

當時陳男被逮捕法辦後，一度被檢方聲押禁見，但遭法官以超過24小時法定時間為由駁回，之後陳男赴醫院治療傷勢，莊姓警員則持拘票至醫院拘提，此時陳男裝痛哀號，莊員一時疏忽未對他上戒具，因此讓陳男趁機脫逃，直到7日後陳男才落網，並被諭令限制出境。

檢方考量開車載陳男脫逃的林姓男子，並不知道陳男已遭拘提，認為林男並無協助脫逃的犯意，所以將林男不起訴；至於疏忽未上戒具的莊員，考量其承認有過失，因此予以緩起訴。

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