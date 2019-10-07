北市忠孝橋下發現浮屍 遺體落水多日腫脹發黑

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市忠孝橋下方今天下午被民眾發現有一具浮屍，消防員將其遺體打撈上岸後，警方根據其遺留在身上的證件，發現死者是一名年約70多歲的老婦人。老婦遺體上沒有明顯外傷，身體浮腫發黑，研判落水多日，警方目前正在聯繫其家屬釐清落水原因。
台北市消防局今天下午接獲民眾報案，民眾聲稱有人趴在忠孝橋下的大排水溝上，動也不動；消防員出動快艇前往察看，發現是一具浮屍，且遺體浮腫、無法辨識。轄區警方獲報到場，目前正根據婦人身上的證件聯繫其家屬，進一步釐清她為何落水身亡。
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〔記者王冠仁／台北報導〕台北市忠孝橋下方今天下午被民眾發現有一具浮屍，消防員將其遺體打撈上岸後，警方根據其遺留在身上的證件，發現死者是一名年約70多歲的老婦人。老婦遺體上沒有明顯外傷，身體浮腫發黑，研判落水多日，警方目前正在聯繫其家屬釐清落水原因。
台北市消防局今天下午接獲民眾報案，民眾聲稱有人趴在忠孝橋下的大排水溝上，動也不動；消防員出動快艇前往察看，發現是一具浮屍，且遺體浮腫、無法辨識。轄區警方獲報到場，目前正根據婦人身上的證件聯繫其家屬，進一步釐清她為何落水身亡。