北市忠孝橋下發現浮屍 遺體落水多日腫脹發黑

2019-10-07 15:49

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市忠孝橋下方今天下午被民眾發現有一具浮屍，消防員將其遺體打撈上岸後，警方根據其遺留在身上的證件，發現死者是一名年約70多歲的老婦人。老婦遺體上沒有明顯外傷，身體浮腫發黑，研判落水多日，警方目前正在聯繫其家屬釐清落水原因。

台北市消防局今天下午接獲民眾報案，民眾聲稱有人趴在忠孝橋下的大排水溝上，動也不動；消防員出動快艇前往察看，發現是一具浮屍，且遺體浮腫、無法辨識。轄區警方獲報到場，目前正根據婦人身上的證件聯繫其家屬，進一步釐清她為何落水身亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法