澎湖海域接連發現2具遺體

2019-10-02 23:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕颱風甫過境，澎湖海域不平靜，接連發現2具遺體，第一起是民眾駕駛快艇出海釣魚未歸，經其兒子報案協尋後，消防局在馬公山水漁港東邊海域尋獲，已無生命跡象；第二起則是漁船通報在西嶼海域發現一具遺體，由海巡隊撈回岸邊。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日傍晚5時29分受理民眾報案指稱，其父親駕駛快艇至山水漁港東邊海域釣魚，駕駛的快艇仍在現場，卻未發現其父親蹤跡，請消防局派員協助搜尋消防局獲報後，立即派遣澎南分隊3車1艇5人協助搜尋，由小隊林清棋指揮搜救。晚間6時3分，1名釣客於岸邊發現疑似溺水者，向消防局人員報案。溺者被發現時已無生命徵象。

另一起發現遺體案，則是澎湖海巡隊今日晚間5時25分接獲金馬澎分署第十三巡防區轉「自來富」漁船通報，在西嶼西8.8浬海域發現一具遺體，該隊接獲通報立即派遣線上PP-10038巡防艇前往處理。抵達現場後立即施放小艇進行遺體打撈，初步研判遺體死亡二日以上，全身腫脹，四肢僵直，身穿牛仔褲、藍灰色上衣及布鞋。晚間6時25分撈起遺體後，PP-10038艇立即載返馬公港，

根據了解，第一起溺水者為居住在馬公市山水里的77歲陳姓老翁；另一起澎湖海巡隊在西嶼撈起的遺體，由身上發現證件，為55年次的黎姓民眾，戶籍地址在苗栗縣，後續將交由檢察官處理遺體身分指認及相驗事宜。

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