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警政監林明佐涉當犯罪集團「門神」 收逾2000萬黑錢

刑事警察局警政監林明佐。（資料照）

刑事警察局警政監林明佐。（資料照）

2024/05/03 18:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署以他涉嫌財產來源不明罪等6項罪名，今（3日）向台中地院聲請羈押獲准，據指出，林明佐涉嫌財產來源不明（黑錢）金額，已知逾2000萬元，且另有共犯尚待調查，這也是法院裁准羈押禁見的主因。

至於上述財產，多數是「新台幣存款」，檢方查扣的現金不到100萬元，據指出，林明佐並未轉購虛擬貨幣，或購買鑽石、美金等方式藏匿。

此案源於台中地檢署去年偵查一群違法分子，經營賭場、博弈網站與洗錢機房，偵查卻一直不順利，懷疑是「內鬼」洩密，歷經數月調查，鎖定甫於今年1月，從台中市刑警大隊三線一星大隊長，晉升至刑事警察局三線二星警政監的林明佐涉案，昨天（2日）搜索刑事警察局與林明佐住處。

檢方聲請羈押禁見的6項罪名，其一是組織犯罪防制條例的包庇罪，亦即林明佐涉嫌扮演俗稱「門神」角色，包庇洗錢賭博犯罪集團織，其二是刑法的洩露國防以外機密罪，亦即林涉嫌把檢警偵辦訊息，洩漏給博弈與洗錢集團，其三與其四，依序是刑法「公務員包庇圖利供給賭博場所罪」、刑法「公務員包庇圖利聚眾賭博罪」，前者是指林明佐涉嫌包庇網路賭博，後者是包庇實體賭場，其五是洗錢防制法的包庇洗錢罪，最後則是財產來源不明罪。

據指出，檢方指揮廉政人員，查獲林明佐疑似來源不明的錢財，已知高達2000萬元以上，目前此案尚有共犯，檢方依金流網絡擴大調查中。

台中地院今天傍晚告示，林明佐涉嫌貪污等罪名，裁定羈押禁見。（記者張瑞楨攝）

台中地院今天傍晚告示，林明佐涉嫌貪污等罪名，裁定羈押禁見。（記者張瑞楨攝）

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