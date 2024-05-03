中央賑災專戶捐款逾16.3億 3縣市已申請安遷賑助

賑災基金會指出，截至今（3日）16:00募得約16.3億元，相關募款管道將於今日午夜全數停止收款。（資料照）

2024/05/03 18:53

〔記者林志怡／台北報導〕花蓮地區強震造成災情，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會4月4日起開放多管道募款，截至今（3日）16:00募得約16.3億元，總捐贈筆數18.7萬筆，相關募款管道將於今日午夜停止收款，目前桃園市、新北市、台北市等也已經來函申請安遷賑助等預撥費用。

賑災基金會指出，專案募款帳戶截至5月3日16:00募得16億3583萬8798元，總捐贈筆數18.7萬筆，分項如下：台灣土地銀行帳戶計14億1938萬1315元、挖貝集資平台專案計5996萬0091元（已於4/30 23:59截止募款）、LINE Pay愛心捐款計1億2239萬8500元（已於5/2 23:59截止募款）、四大超商（4月29日07:00更新）3409萬8892元。

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此外，賑災基金會指出，基金會已發文請各縣市政府，先行略估災害賑助額度來文申請，後續依實際請領情形及單據核銷，多退少補，另陸續發文各縣市政府說明醫療慰助、傷亡者家屬生活補助、紅黃單受災戶生活補助、房屋修繕等賑助事宜，後續由地方政府協助辦理。

基金會表示，目前已來函申請預撥費用之縣市政府包括，桃園市政府安遷賑助70萬元，新北市政府安遷及租屋賑助213.8萬元，台北市地震相關賑助及補助預撥款3千295萬元，基金會皆已陸續匯出，但考量死亡及失蹤賑助額度較高，各縣市政府認為不宜以預撥方式申請，後續將彙整列冊後再申請。

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