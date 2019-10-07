80歲失智老翁性慾不減 女看護驚嚇「阿公爬到我身上」

2019-10-07 06:23

〔記者楊政郡／台中報導〕年屆8旬中度失智、生活無法自理的「阿松」，被印尼籍女看護指控幫他洗澡時，要求幫他撫摸生殖器遭拒，第二天半夜竟爬上女移工的床，伸手撫摸其胸部及下體，至女移工驚醒，跑到鄰居家求救報警，台中地院依乘機猥褻判5月徒刑，得易科罰金。

阿松矢口否認犯行，辯護人為他辯護說，阿松已年邁且無行動能力，怎可能爬上女移工的床！還有阿松行為應該只是性騷擾而已，還不至於構成乘機猥褻罪嫌。

判決書指出，住中市的阿松（約80歲），兒子為他僱請印尼籍女看護，負責為他洗澡、打理生活起居、打掃環境等，安排住在阿松隔壁房間，去年3月27日女看護上班第一天傍晚約6時幫他洗澡，阿松就明示、暗示要女看護幫他撫摸生殖器，但遭拒絕。

第二天同時間洗澡，阿松還是明示、暗示幫他撫摸生殖器仍遭拒絕，當晚約8時女看護餵食阿松服用藥物後，安排就寢，女看護身體不舒服回房，服用止痛藥物並上床睡覺，當晚近9時，阿松進入女看護房間，以手隔著該女內衣褲撫摸胸部及下體，該女驚醒發現阿松已跨坐在其大腿內側，準備要趴在她身上，她動作快趕緊移動身體跳開，下樓向隔壁鄰居求救，全身發抖一直喊「阿公、阿公」，鄰居幫忙報警始查悉上情。

印尼女看護說，她感覺有人用手摸胸部、下體，才驚醒過來，醒來發現「阿公」雙腿跨坐在大腿內側，正用手撫摸胸部，她翻身掙脫，阿公還用手比5的姿勢，邊講「我給你」，她未理解直接拒絕，並衝出房間。

法官發現，阿松中午喜歡走動走動，雖年近80歲，仍可持柺杖自行走路，還有自行活動、走路能力。且該女房間就在隔壁，床鋪高度不高，周圍亦無欄杆或家具等物遮蔽，阿松要進入告訴人房間及爬上床，並非難事。

再者，被害人如果清醒而偷摸，那叫性騷擾，如果被害人在睡覺，或無意識、或爛醉而偷摸，是乘機猥褻，審酌被告矢口否認犯行，未與告訴人和解，沒有悔意，判5月徒刑。

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