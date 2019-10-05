10/5 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落宜蘭縣

2019-10-05 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月5日）開獎的第108000239期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由宜蘭縣蘇澳鎮漁港路96-2號1樓的「宜樂彩券行」開出；第108000239期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000239期雙贏彩中獎號碼為「07、10、12、13、15、16、17、18、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共254注中獎，每注可得500元；肆獎共3485注中獎，每注可得100元。

第108000239期今彩539中獎號碼為「08、11、12、13、15」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共212注中獎，每注可得2萬元；參獎共6955注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1790注中獎，每注可得50元。

第108000239期39樂合彩中獎號碼為「08、11、12、13、15」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共463注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8888注中獎，每注可得1125元。

第108000239期3星彩中獎號碼為「046」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000239期4星彩中獎號碼為「3372」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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