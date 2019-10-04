10/4 今彩539頭獎開出1注！大樂透中秋加碼開出3組均分1400萬
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2019-10-04 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月4日）開獎的第108000238期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台中市大甲區大甲里鎮瀾街101號1樓的「右祐商行」開出；第108000087期大樂透與第108000238期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透中秋加碼100組100萬獎項，今晚開出最後一期加碼。今晚共開出3組，3組為單注中獎，可均分1400萬元獎金，每注可得466萬6666元。

第108000087期大樂透中獎號碼為「10、21、23、33、42、48，特別號：41」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得126萬6409元；參獎共74注中獎，每注可得5萬5290元；肆獎共234注中獎，每注可得1萬1240得元；伍獎共3605注中獎，每注可得2000元；陸獎共5308注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬1988注中獎，每注可得400元；普獎共6萬6095注中獎，每注可得400元。

第108000087期49樂合彩中獎號碼為「10、21、23、33、42、48」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共103注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2875注中獎，每注可得1250元。

第108000238期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、08、12、13、14、15、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共180注中獎，每注可得500元；肆獎共2078注中獎，每注可得100元。

第108000238期今彩539中獎號碼為「01、02、13、22、36」，頭獎開出1注，可得獎金800萬元；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共5356注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1944注中獎，每注可得50元。

第108000238期39樂合彩中獎號碼為「01、02、13、22、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6454注中獎，每注可得1125元。

第108000238期3星彩中獎號碼為「583」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000238期4星彩中獎號碼為「6248」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

本期「大樂透中秋加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
1
17   24   28   40   42   47
0 0
2
04   05   13   22   29   40
0 0
3
25   33   34   35   37   45
0 0
4
01   10   21   25   35   43
0 0
5
19   20   25   28   33   38
0 0
6
11   14   20   23   40   45
0 0
7
10   15   18   22   32   45
0 0
8
05   24   36   39   42   45
0 0
9
05   09   28   29   30   46
0 0
10
17   26   27   29   30   47
1 4,666,666
11
10   11   12   29   34   48
0 0
12
03   08   23   26   31   32
1 4,666,666
13
09   20   25   29   41   47
0 0
14
06   07   09   14   20   41
1 4,666,666

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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  • 雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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