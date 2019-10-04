10/4 今彩539頭獎開出1注！大樂透中秋加碼開出3組均分1400萬

2019-10-04 22:19
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月4日）開獎的第108000238期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台中市大甲區大甲里鎮瀾街101號1樓的「右祐商行」開出；第108000087期大樂透與第108000238期雙贏彩，頭獎均摃龜。
大樂透中秋加碼100組100萬獎項，今晚開出最後一期加碼。今晚共開出3組，3組為單注中獎，可均分1400萬元獎金，每注可得466萬6666元。
第108000087期大樂透中獎號碼為「10、21、23、33、42、48，特別號：41」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得126萬6409元；參獎共74注中獎，每注可得5萬5290元；肆獎共234注中獎，每注可得1萬1240得元；伍獎共3605注中獎，每注可得2000元；陸獎共5308注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬1988注中獎，每注可得400元；普獎共6萬6095注中獎，每注可得400元。
第108000087期49樂合彩中獎號碼為「10、21、23、33、42、48」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共103注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2875注中獎，每注可得1250元。
第108000238期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、08、12、13、14、15、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共180注中獎，每注可得500元；肆獎共2078注中獎，每注可得100元。
第108000238期今彩539中獎號碼為「01、02、13、22、36」，頭獎開出1注，可得獎金800萬元；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共5356注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1944注中獎，每注可得50元。
第108000238期39樂合彩中獎號碼為「01、02、13、22、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6454注中獎，每注可得1125元。
第108000238期3星彩中獎號碼為「583」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。
第108000238期4星彩中獎號碼為「6248」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。
本期「大樂透中秋加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：
|組別
|獎號
|中獎注數
|每注獎金
|1
|
|0
|0
|2
|
|0
|0
|3
|
|0
|0
|4
|
|0
|0
|5
|
|0
|0
|6
|
|0
|0
|7
|
|0
|0
|8
|
|0
|0
|9
|
|0
|0
|10
|
|1
|4,666,666
|11
|
|0
|0
|12
|
|1
|4,666,666
|13
|
|0
|0
|14
|
|1
|4,666,666
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法