不捨醫生丈夫慘死刀下 遺孀籲：精神鑑定要更周全細緻

2019-10-05 21:41

〔記者許國楨／台中報導〕近年來精神疾病患者犯下社會矚目事件，每每成為討論焦點，針對精神疾病患者人權保障和被害人保護之間的平衡，犯罪被害人保護協會台中分會今天廣邀醫界、法界舉行研討會，構築符合大眾期待的社會安全網；去年一名牙醫師慘死精神疾病患者刀下，遺孀也全程與會控訴：「我先生連活著的權利都沒有！」呼籲精神鑑定要更周全，更細緻，不讓悲劇再發生。

這場研討會今天在台中市府大禮舉行，包括法務部常次張斗輝、高檢署檢察長兼任犯罪被害人保護協會董事長王添盛、中檢檢察長陳宏達、衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中、台大精神醫學部醫師吳建昌、總統府人權諮詢委員會委員林麗珠等多名專家學者與會，討論刑事司法精神鑑定面臨的挑戰、實務上精神疾病患者在《刑法》19條減刑的適用、患者的治療照顧和社會安全網的期待等四項議題，吸引500多人報名參加。

而在去年5月間，台中王姓牙醫師遭患有精神疾病的賴男持利刃割頸死亡，王太太與會時表示，這些日子非常煎熬，相信大家都不忍悲劇再發生，呼籲政府對於精障朋友的照護議題，不論法律層面或是社區訪視治療，能夠重新檢討與積極改革，希望整合專家意見讓政府知道。

她同時提及，在王醫師案件中，兇嫌是衛生所長期追蹤的精神疾病個案，訪視報告說兇嫌近幾年精神穩定，甚至可以出國打工，但是在法庭上，法院還是採納兇嫌聲請精神鑑定，而專業的精神鑑定報告認為兇嫌長期以來妄想不斷，隨時有再犯可能性，必須監護，但社區的訪視報告卻是精神穩定，這麼大的落差，該相信政府推動的社區訪視還是專業醫師的鑑定報告？

王太太說，不要再用善良老百姓的生命與鮮血，包容精障兇嫌的刑責，不該讓《刑法》第19條減刑辦法，成為有心人士的免死金牌，而精神鑑定應更周全，更細緻，也建議對於犯下重大刑案的精神疾患者，終身監禁或許是保護社會大眾最好的選擇。

犯罪被害人保護協會台中分會說，近年來，精神疾病患者犯罪之社會矚目事件，每每成為社群媒體討論焦點，而法院審判後，無論判決有罪、無罪，或量刑輕重，多引起各界激烈討論，甚至加深社會對精神疾病患者及家屬的偏差印象，被害家屬除追求司法判決的個案正義外，更期盼政府能給予精神疾病患者完善的醫療、支持與照護，避免再次發生相同慘劇。

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