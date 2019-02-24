出席犯保協會音樂會 總統：修法增加對被害人的保護

2019-02-24 16:26

〔記者張菁雅／台中報導〕今年是犯罪被害人保護協會成立20週年，犯保協會台中分會與台中地檢署今日下午舉行「馨聆饗宴．音愛而聲」音樂會，撫慰被害人的心靈。總統蔡英文到場一一慰問被害人及其家屬，並表示，司法院及法務部已經提出「刑事訴訟法」修正草案，增列被害人保護措施；另外，降低酒駕是政府的責任，政府一定會嚴查酒駕。

蔡英文致詞時指出，面對犯罪事件的發生，除了依法究責，犯罪被害人的困境，以及後續生活的重建，更是政府應該投注更多資源和關心的重點，政府陸續做了很多努力，包括召開司法改革國是會議，針對犯罪被害人保護的政策，保護網絡的建構，以及專業人力的養成，都做出很多決議。

蔡英文表示，司法院及法務部已經提出「刑事訴訟法」修正草案，增列被害人的保護措施，希望讓被害人在整個司法的過程中，盡量不再受到二次傷害，同時增強、保障他們在訴訟程序中的參與權益。

蔡英文提及，政府也在警察單位增設犯罪被害人保護官，讓被害人和家屬在第一時間就能得到充分的資訊及協助，可以不用懷著恐懼，獨自面對訴訟。

蔡英文也說，現場有幾位因酒駕肇事，身受重傷的被害人及家屬，降低酒駕是政府的責任，法務部已經著手修法，政府一定會嚴查酒駕，避免憾事再度發生。

蔡英文也感謝犯保協會的努力，提供被害人和家屬最需要的法律和經濟上的幫助。她也對犯保協會創辦的「日光畫室」，幫助許多人接觸接觸藝術和創作，表達肯定之意。

蔡英文致詞後特別走到台下，一一慰問在座的被害人及家屬，有家屬緊握著總統的手訴說心情，「日光畫室」學員陳立偉則現場送上他的畫作給蔡英文。

另外，犯罪被害人保護協會董事長王添盛表示，政府資源有限，民間力量無窮，該協會在每個有地檢署的地方成立分會，協助政府推動犯罪被害人保護工作，今年已20年了，近幾年，台灣發生幾件重大事件，包括新航空難、高雄氣爆、八仙樂園塵爆、蝶戀花遊覽車翻覆、小燈泡割頸案，到最近普悠瑪翻車事件等，現場都可以看到犯保協會各地分會志工及工作同仁，幫政府在第一線關懷及安慰被害人，減輕被害人徬徨、失落、悲傷、憤怒的心情。

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