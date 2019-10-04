全裸上街隨機殺人 失業男判11年10月定讞

2019-10-04 12:16

〔記者張文川／台北報導〕長期失業的宜蘭縣28歲男子林柏承，去年向父錢要錢遭拒，抓狂痛毆父親，還持菜刀揮舞，父親嚇得出門躲藏，林男氣得脫光衣服拿著菜刀上街隨機殺人，砍傷一位網咖女店員，2位男子見義勇為聯手制伏他時也掛彩，林男落網後還嗆：「砍人就是要殺死他」；二審高院今年7月依2件殺人未遂罪，合併判刑11年10月，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林男出身單親家庭，父親住羅東，母住高雄，平時兩地輪流住，去年4月搬到羅東與父親同住，因長期失業而流連網咖沉迷網路遊戲。

去年5月2日晚間8點多，林父要他找個穩定工作，詎料林男竟惱羞成怒，毆打老父，又到廚房拿菜刀揮舞，林父及時閃人，逃出家門；林男怒氣未消，把全身脫光光出門，揮舞著菜刀當街攔截機車騎士作勢要砍殺，又跑到彩券行要砍人，店內2人迅速逃離。

林男接著轉進隔壁網咖店，砍傷26歲蔡姓女店員的頭、頸部，並砍傷店內陳姓男客人，陳男骨折、手指肌腱斷裂，情急拿出滅火器反制，林男退出店外，另一路過陳男加入圍捕也掛彩，但2男仍忍痛合力制伏嫌犯。

一審宜蘭地院認定林男犯2件殺人未遂罪、1件傷害罪，併判12年徒刑；二審高等法院仍持同樣認定，但刑度略減2個月，改判11年10個月。案經上訴，最高法院今駁回上訴確定。

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