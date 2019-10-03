獨家》消防員進火場 仰賴熱顯像儀當第2隻眼

2019-10-03 14:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉，今天凌晨支援大雅區違章工廠火警勤務卻失聯，最後被尋獲時已不幸罹難，特搜人員說，火災現場濃煙密布，消防員救火需仰賴熱顯像儀當「第二隻眼」，尋找起火點及人命搜救，兩名殉職同袍當時使用該儀器進入火場，完全符合救援規定。

台中市大雅區中和六路工廠今天凌晨1時許傳出火警，謝、張二員持熱顯像儀，從火場第一面進入往右側火場找尋火點，當時火勢尚未延燒到該區域，凌晨3時22分兩人被通報失聯，消防局立即成立3組RIT快速救援小組，一共12人前往搜救，但最後尋獲的卻是已是不幸罹難的大體。

特搜人員說，火災現場濃煙密布，消防員救火需仰賴紅外線熱顯像儀（TIC）當「第二隻眼」，進行火場起火點也就是火源的尋找及人命的搜救，主要的原理係透過不同溫度化為影像顯示，協助判讀並掌握起火點，因為火場的溫度一定比人體體溫高出甚多，所以熱顯像儀主要就是快速找尋起火點及受困者位置，才能有效運用水線攻擊火點及快速救援人命，提升救援速度。

而根據目前資料顯示，兩名消防員到場時濃煙密布，所以會在現場指揮官的指示下，持熱顯像儀經由影像解讀火場情境及風險，進而採取適當行動，確保救災安全，完全符合救援規定；但有關起火原因以及兩名消防員為何命喪火窟，仍需進一步火場鑑識釐清。

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