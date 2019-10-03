「爺爺光溜溜抱著你睡」 牧師猥褻女大生、狂傳噁訊息被訴

2019-10-03 12:45

〔記者黃捷／台北報導〕北市一名男牧師遭控對實習女大生毛手毛腳，不僅以身體不舒服為由，要求女大生到他住處替他按摩下體，甚至還傳「讓爺爺光溜溜地抱著你睡」等噁心訊息，害女大生惡夢連連。由於牧師認罪且與女大生和解，台北地檢署今依利用權勢猥褻，向法院聲請簡易判決。

女大生指控，牧師自2016年起多次以年紀大、身體不舒服為由，要求她到家中幫忙按摩，卻趁機吻她臉頰、擁抱、摸她私處，並傳送大量噁心訊息，如「爺爺真疼愛你的不得了」、「妳現在就已經長大了，可要天天孝順爺爺，也就是幫爺爺按摩，讓爺爺抱抱親親」、「爺爺要睡了，是要光溜溜地抱著妳睡」。

女大生說，她因實習在教會擔任同工，牧師有權決定她是否可以通過，所以隱忍多時，未料牧師變本加厲，最後受不了提起申訴，雖然牧師已遭免職，但她事後仍經常失眠、作惡夢。

女大生同時提起民刑事告訴，民事部分開庭時，牧師抗辯他因長期嚴重便秘，才會請女大生替他按摩腹部，按摩時妻子也都在場，不會對女大生有非分之想。

不過，因女大生提出LINE訊息佐證，且牧師被申訴時也承認有不當行為，並手寫悔過書，台北地院遂依據申訴調查結果等證物判牧師應賠60萬元。

此後牧師自知無法再狡辯，刑事部分除向檢察官認罪，也趕緊向女大生道歉並獲得原諒，檢方考量雙方已達成和解，今偵結向法院聲請簡易判決處刑。

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