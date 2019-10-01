按摩女稱沒特別服務 男客強抓她手「打手槍」下場曝光...

2019-10-01 22:14

〔記者王俊忠／台南報導〕1名魯姓男子在今年2月7日傍晚到台南市區1家按摩養生館消費，女服務生小芳為魯男按摩時，魯要求小芳幫他按摩近生殖器處、還強吻女方耳朵，欲脫對方衣褲未遂，隔褲撫弄小芳下體、強抓女方的手為他「打手槍」、歷時約1分鐘，後來小芳掙脫逃出包廂報警查辦這名色男客。

台南地院依強制猥褻罪判魯男6個月徒刑、得易科罰金，但緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並在判決確定之日起1年內接受8小時法治教育課程。

判決指出，魯男於今年2月7日傍晚6點多到這家按摩養生館消費，由1名成年按摩女小芳在506包廂內為男客做按摩推拿服務，男客先要求小芳為他按摩近生殖器的鼠蹊部與下腹下方，接著見兩人獨處一室、有機可乘，即起身環抱女方脖子。

小芳抗拒並稱店內沒提供特別服務，魯仍強吻女方耳朵、欲用手解開小芳衣服與褲子，但未得逞，他伸手隔著女方褲子撫弄其下體，還強抓小芳的右手為他撫弄生殖器（俗稱打手槍），前後歷時約1分鐘。後來小芳掙脫、開門逃離包廂，打電話向櫃檯求救，櫃檯人員即報警查獲魯男。

當晚，小芳就醫驗傷，驗出頸部、右肩與右上臂有多次瘀傷。雖然當晚魯男就向小芳道歉、並包3千元紅包致意，小芳不甘受辱仍提告。直到檢方偵查時，魯男與小芳達成和解，再付6600元慰問金給女方；小芳也告訴法官，只要魯男不再騷擾她，願意原諒對方。

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