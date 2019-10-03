劉邦友血案關鍵證人鄧文昌等人涉貪案 桃園地院判決無罪

2019-10-03 11:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕1995年到1997年間，時任桃園縣議員的林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、鄧文昌、林光華，因涉嫌收取林姓廠商回扣被提起公訴，桃園地方法院考量罪證僅有林姓廠商的供述，今天判決7人都無罪。其中劉邦友血案關鍵證人鄧文昌家人與律師同意法院繼續審判，是判決出爐的重要因素。

桃園地檢署接獲檢舉後，追查林正峰等7人涉嫌貪污案件，懷疑林正峰等人，先透過林姓廠商收取3到4成的「其他公共工程對下級政府之補助項經費」現金回扣，再交付空白的議員補助款申請書給林姓廠商，讓林姓廠商取得工程，並製作浮編的預算書等資料，向桃園市政府請款。

2008年間桃園地檢署依貪污罪嫌將林正峰等7人提起公訴，桃園地方法院審理期間，鄧文昌因創傷後器質性腦病變，認知及心智功能嚴重缺損，可表達之意思範圍近乎闕如，法官於2012年9月5日裁定，鄧文昌辨識行為恢復前停止審判。

今年7月間鄧文昌家人與律師同意，為了審結貪污案件，撤銷「停止審判」裁定，桃園地方法院才繼續審判鄧文昌等7人的貪污案件。

桃園地方法院今天宣判林正峰等7人都無罪，判決指出，除了林姓廠商的證詞，以及林姓廠商提供的筆記本、業績明細表外，並無其他事證，且林姓廠商的先後證述情節歧異且空泛，自應判處林正峰等7人無罪。

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