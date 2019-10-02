南方澳斷橋》漁工悲歌 李麗華：岸邊洗澡、颱風天不能下船

2019-10-02 17:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕南方澳跨港大橋斷橋意外發生，再掀漁工悲歌，宜蘭縣南方澳漁港一年產值約21億元，但是外籍漁工生活環境卻相當惡劣，宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表說，不但大多數平日只能在船上生活，颱風天還不能下船，洗澡更只能在岸邊接水洗。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，雖然印尼籍和菲律賓籍漁工可以下船到陸地租屋，但是因為薪資微薄，通常第一年扣掉仲介費用賺不到1萬元，有的甚至第一、二個月只有2000元月薪，所以往往只能住在船上，但是雇主既然僱用漁工，應該要幫忙尋找住處，否則讓漁工生活在船上，安全問題堪慮。

李麗華說，漁工只能在船上生活，吃個飯都不安穩，還要擔心受怕，這次有一個死裡逃生的印尼漁工，就是正在船上吃飯，一看到苗頭不對，趕快跳船游回岸上才撿回一條命，手臂受傷、兩眼無神，經過印尼雜貨店老闆娘煮湯給他壓驚後才回神。

李麗華指出，除了漁工平日在狹小船上空間生活外，颱風天更是一大問題，外籍漁工往往被雇主要求要留在船上顧船，就算風大雨大，漁船不斷搖晃，漁工還是只能躲在船上。

今天上午尋獲的遺體菲律賓籍Impang George Jagmis的堂弟Raniel說，哥哥遇到危險前的颱風夜，就是留在船上，雖然工會已經不斷請政府協助讓他們在颱風夜可以下船安置，但是政府就是沒辦法要求船東做到，哥哥遇到意外前，還經歷了可怕的颱風夜，真的很讓人難過。

李麗華說，這次米塔颱風前他到港邊巡看，還是有很多漁工被留在船上，雖然漁業署有規定地方政府宣布停止上班上課時，未滿100噸的中、小型漁船船員應該全數上岸，授權地方政府指揮官裁示是否撤離，但是執行是否到位根本是個問題。

船上生活環境更是相當惡劣，李麗華說，船上空間狹小又會塞很多人，大家擠在船艙睡覺，在甲板呼吸新鮮空氣，船上的廁所還要彎腰才能鑽進去，洗澡有些人更只能到岸邊接水洗澡，冬天太冷有人甚至兩個星期不敢洗澡，南方澳漁業產值有多少是建立在這些外籍漁工身上，台灣政府和雇主難道不該好好善待外籍漁工？

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