南方澳斷橋》直指鋼索鏽蝕肇禍 結構技師：目測怎看得出來

2019-10-02 16:38

〔記者林欣漢／宜蘭報導〕宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，交通部今天公布南方澳大橋105年檢測報告，未指出鋼索鏽蝕，也未建議改善。台中市結構工程技師公會理事長李仲彬今天受訪表示，原因就是鋼索鏽蝕，因為鋼索的矛頭藏在箱梁裡，「光用目測，怎麼看得出來？」

交通部今天公布南方澳大橋105年檢測報告，檢測報告內容雖有提到護欄、路燈鏽蝕，並已執行改善，不過，報告未指出鋼索鏽蝕，也未建議改善。

李仲彬表示，南方澳跨港大橋橋齡20年，用的鋼索是進口的，由於位處海邊，容易發生鏽蝕，3年才養護1次並不妥，必須每年養護，若是檢測的時候都用目視，很難看到鋼索鏽蝕。

李仲彬認為，檢測報告說的維修欄杆、燈具或是一些混凝土剝落，屬於次要結構，「鋼拱橋」本身的主角就是「鋼索」，鋼索主要結構若不維護，即是治標不治本，因為鋼索的矛頭是藏在箱梁裡面，平常要檢測，人要爬進去看裡面的矛頭，必須用特殊檢測器材，用吊車架設上去看，才是治標治本。

李仲彬說，之前沒聽過這座橋有換過鋼索，若很落實地去做專業檢修，或用一些震動波檢測，詳細檢查後就可改善。他還說，這座橋是單拱橋，如果當初是設計成雙拱橋，側向支撐面會比較好。

另外，跨港大橋的拱圈端部並未設置端橫梁，如果有，橫向支撐面會比較好，對整體結構系統有幫助，這次蒐集資訊後，他們結構技師全國聯合會，會整理出書面報告，提供大家參考，將來若有施工要改善，也會建議政府。

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