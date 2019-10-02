車拋錨40度上坡路段 婦人帶3狗嚇壞待援 但警…累壞了

2019-10-02 12:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人開車載3隻愛犬外出，行經西屯區一處路口時車子突拋錨，由於該處上坡路段，婦人嚇得不知所措原地待援，頓時造成嚴重塞車，警方獲報趕往，面對回堵車流及受驚吠叫的狗，讓氣氛更加緊張，隨即與民眾一起使盡吃奶力氣將故障車推至路旁，虛驚一場。

台中市第六分局永福派出所副所長曾培焜、警員李大衛上週六晚間接獲報案，轄內台灣大道4段與福康路口，有一輛休旅車拋錨占據整個慢車道，頓時造成車流回堵百公尺遠。

警方趕往只見女駕駛束手無策，與車內3隻愛犬在原地等待救援，面對柔弱婦人與受驚嚇而吠叫的寵物犬，警方趕緊教導婦人將手煞車放至N檔，準備將車推至路旁，但面對40度的上坡路段及不斷下滑的故障車，場面一度緊張，所幸在員警及熱心民眾協力下，才將故障車推至數十公尺外的路旁。

曾員說，當下原以為有車禍造成車流回堵，到場時才發現一輛自小客車占據整個慢車道，面對回堵的車輛及受驚吠叫的狗，讓氣氛更加緊張，而路人因車內吠叫的犬隻，也不敢靠近幫忙，所幸在員警號召下，陸續有熱心民眾加入推車行列，才化解回堵的車流，化解一場危機。

警方呼籲，民眾若遇車輛故障，應立即放置警示牌及打故障燈，並下車等待拖吊車到來，避免遭後方車輛撞擊的危險。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法