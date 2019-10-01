鳳頭蒼鷹斷翅 落難警技館草叢

2019-10-01 12:26

［記者陳賢義／台東報導］台東大武警分局多良所警整理辦公廳舍，在多良綜合體技管後方草地，發現1隻斷翅落難的保育類野動鳳頭蒼鷹躲藏在草叢裡，小心翼翼靠近，隨後將這隻受到蒼鷹裝箱抱往警所，通報台東縣政府農業處，交由大武鄉公所協助就醫。

「副所長，草叢裡面好像有東西在動」多良所副所長陳建誠和警員姜林一一起整理辦公室及警所周遭環境，來到綜合體技館後方草地，姜員眼尖的發現草叢內異物竄動，2人緩步靠近，發現竟是1隻飛不起來的受傷老鷹，先用塑膠籃蓋住，再戴上手套裝箱抱往警所安置，立馬按程序通報，後經動員人員確認為二級保育類的鳳頭蒼鷹，大武鄉公所獲知，派員協助送醫救治。

動保人員表示，鳳頭蒼鷹外觀特徵具有小型冠羽及黑色喉央線，尾褐色並帶有暗色橫紋，尾下覆羽為白色，胸有縱斑，腹有橫斑，廣泛分布於2000公尺以下的高山丘陵地區。鳳頭蒼鷹雖是保育類動物，但日常不難發現，在學校、平地公園、果園或是人工樹林都會現蹤，也由於鳳頭蒼鷹相當適應人類所影響的環境，且是溫馴的鷹類，因此更被稱為與人類生活範圍距離最近的猛禽之一。

大武警分局表示，多數民眾因對野生生物生態習性不太了解，加上受傷野生生物多帶有疾病或情緒不穩定現象，為避免發生危險，提醒民眾拾獲或發現，應通報各縣市政府動物防疫機關、消防隊及保育類野生動物收容中心協助處理。

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