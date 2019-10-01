分手女友另結新歡 醋男持刀刺死新歡判無期徒刑

2019-10-01 09:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市已婚簡姓男子和小三林女分手後，發現她另結新歡，購買水果刀尾隨林女回住處，看見新歡文姓男子在幫林女裝電視盒，即持刀刺殺文男，林女見狀衝過來抱住文男仍被他拉開，再刺文男腹部兩刀，文男傷重送醫不治，簡男案發後由老母陪同投案，南投地院近日審結該案，將簡男依殺人罪判處無期徒刑。

42歲簡姓男子已婚且育有兩名子女，卻仍追求35歲的林姓離婚女子，兩人交往一段時日後於前年11月手分，去年10月林女與文姓男子交往，簡男得知後十分鬱悶，去年10月20日下午先去林女工作的地方看她，離開後又打電話問她在其身邊的男人是誰，林女要他不要想太多，隨即掛電話。

簡姓男子同日晚間7時多，先去林女住處附近五金行買了水果刀，在林女住處外看到她回家，尾隨她上樓，屋裡有林女兩個孩子，及幫林女裝電視盒的文男，他一見便衝向前用水果刀刺向其右腹部，林女見狀衝向前抱住文男不讓簡男再動手，但簡男拉開林女，再用水果刀刺文男腹部兩刀，隨即衝下樓，上樓行兇到離開過程不到3分鐘。

簡男後來返回老家下跪跟母親說他做錯事，後來在母親勸說並陪同到派出所投案。簡男後來辯稱是雙方拉扯刺向文男，並沒有故意要殺死他，水果刀也是因要切檸檬才買的，唯南投地院法官認為他是林女返家前5分裡前在林女住處附近購買水果刀，跟隨林女上樓到行兇後衝出僅2分多鐘，所言無法採信。

南投地院法官近日審結該案，對簡男與文男素不相識，只因前女友與文男交往即萌生殺意，造成死者家庭破碎，留給其家人永遠無法磨滅的傷痛，而他卻狡飾卸詞，毫無悔意，也未賠償被害人家屬，因此以殺人罪名，判處無期徒刑。

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